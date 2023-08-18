Байден готов встретиться с лидером КНДР - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Kyodo, передает УНН.
Детали
Кирби заявил, что президент США готов провести встречу с главой КНДР без каких-либо предварительных условий.
Цитата
"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", - сказал он.
Кирби сообщил, что пока Пхеньян не ответил на предложение о встрече.
Ранее сообщалось, что разведывательное агентство Южной Кореи обнаружило признаки того, что Северная Корея готовится запустить межконтинентальную баллистическую ракету.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США заявили, что военное сотрудничество рф и кНДР нарушает резолюцию Совета безопасности оон