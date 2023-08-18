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19:26 • 35970 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 98380 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 104731 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105183 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100305 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109343 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден готов встретиться с лидером КНДР - СМИ

Байден готов встретиться с лидером КНДР - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Kyodo, передает УНН.

Детали

Кирби заявил, что президент США готов провести встречу с главой КНДР без каких-либо предварительных условий.

Цитата

"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", - сказал он.

Кирби сообщил, что пока Пхеньян не ответил на предложение о встрече.

Ранее сообщалось, что разведывательное агентство Южной Кореи обнаружило признаки того, что Северная Корея готовится запустить межконтинентальную баллистическую ракету. 

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