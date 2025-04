Байден балотуватиметься на другий президентський термін

Деталі

У поданому документі Байден і віцепрезидентка США Камала Харріс зазначені як основні кандидати на виборах 2024 року. Проте за підсумками праймеріз демократів буде вирішено, чи стане офіційно чинний президент США кандидатом від Демократичної партії.

Раніше

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, Байден раніше неодноразово повідомляв про свій намір балотуватись у 2024 році.

To be clear, as the President has said repeatedly, he plans to run in 2024.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) June 13, 2022