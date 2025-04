Байден будет баллотироваться на второй президентский срок

Детали

В поданном документе Байден и вице-президент США Камала Харрис указаны как основные кандидаты на выборах 2024 года. Однако по итогам праймериз демократов будет решено, станет ли официально действующий президент США кандидатом от Демократической партии.

Ранее

По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден ранее неоднократно сообщал о своем намерении баллотироваться в 2024 году.

Чтобы быть clear, as the President has said repeatedly, he plans to run in 2024.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) June 13, 2022