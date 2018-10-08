Батько Нурмагомедова пообіцяв покарати сина жорсткіше, ніж UFC - ЗМІ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Батько і тренер російського бійця змішаного стилю Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов пообіцяв жорстко покарати сина за поведінку після поєдинку з ірландцем Конором Макгрегором. Про це він повідомив “Известиям”, передає УНН.
У неділю Хабіб Нурмагомедов на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) 229 в Лас-Вегасі (штат Невада) захистив титул чемпіона в легкій вазі, перемігши Мокгрегора задушливим прийомом в четвертому раунді. Відразу після поєдинку російський боєць влаштував бійку з членом команди Макгрегора, яка переросла в масову бійку.
“У октагоні ти робиш все, що хочеш, але за його межами знаходяться звичайні люди, там все повинно бути мирно, — сказав Абдулманап Нурмагомедов. — Я змушений ввести проти нього санкції, і вони будуть жорсткіше, ніж у UFC”.
Нагадуємо, голова UFC Дейна Уайт після інциденту повідомив, що Нурмагомедов може бути позбавлений чемпіонського пояса, а також, що росіянин не отримає гонорар за бій в розмірі 2 млн доларів до кінця розслідування того, що сталося.