Бій Макгрегора та Нурмагомедова: росіянину призупинили виплату гонорару за перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Російському бійцю ММА Хабібу Нурмагомедову призупинили виплату гонорару розміром 2 мільйони доларів через бійку, яку він вчинив після перемоги над ірландцем Конором Макгрегором у Лас-Вегасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на профільне видання MMA Weekly.
Атлетична комісія штату Невада, яка відповідальна за виплату гонорарів, також хотіла відкликати 3 мільйони доларів, які призначалися Макгрегору. Проте, пізніше від цього рішення відмовилися.
Виплати російському бійцю утримали, аби гарантувати, що з його боку буде сплачений штраф за витівку. Гроші він зможе отримати після того, як комісія вирішить питання звинувачень щодо спортсмена.
Нагадуємо, менеджер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова Різван Магомедов був затриманий поліцією після масової бійки в залі для глядачів, яка сталася після переможного для російського бійця поєдинку проти ірландця Конора Макгрегора.