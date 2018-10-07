Бій Макгрегора та Нурмагомедова: росіянину призупинили виплату гонорару за перемогу

Атлетична комісія штату Невада, яка відповідальна за виплату гонорарів, також хотіла відкликати 3 мільйони доларів, які призначалися Макгрегору. Проте, пізніше від цього рішення відмовилися.

Виплати російському бійцю утримали, аби гарантувати, що з його боку буде сплачений штраф за витівку. Гроші він зможе отримати після того, як комісія вирішить питання звинувачень щодо спортсмена.

Нагадуємо, менеджер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова Різван Магомедов був затриманий поліцією після масової бійки в залі для глядачів, яка сталася після переможного для російського бійця поєдинку проти ірландця Конора Макгрегора.