“Батьківщина” не об’єднуватиметься з жодною політичною силою — Ю.Тимошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Партія “Батьківщина” більше не об’єднуватиметься з жодною політичною силою, аби не нести відповідальність за дії інших політиків. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила під час ефіру на телеканалі “NewsOne”, передає УНН.
“Не можна брати відповідальність за інших політиків, адже потім вони впадають в корупцію, зберігають стару систему, а відповідальність за це доводиться нести мені”, — пояснила лідер партії.
Ю.Тимошенко висловила жаль з приводу того, що свого часу підтримала на президентських виборах Віктора Ющенка, а також дала згоду на об’єднання з Арсенієм Яценюком, який “на потужності „Батьківщини“ пройшов у парламент, провів своїх корупціонерів і став прем’єр-міністром”.
“Жодного об’єднання і жодного взяття на себе відповідальності за інших людей, в яких я зараз навіть упевнена. Не можна ні за кого давати гарантії”, — вважає лідер “Батьківщини”.
Між тим, за словами Юлії Тимошенко, партія співпрацюватиме з демократичними силами та політиками.
Раніше Ю.Тимошенко висловила думку, що на зустрічі з новим Президентом США Україна має ініціювати Будапештський формат перемовин.