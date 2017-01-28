"Батькивщина" не будет объединяться ни с одной политической силой - Ю.Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Партия "Батькивщина" больше не будет объединяться ни с одной политической силой, чтобы не нести ответственности за действия других политиков. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отметила во время эфира на телеканале "NewsOne", передает УНН.
"Нельзя брать ответственность за других политиков, ведь потом они впадают в коррупцию, сохраняют старую систему, а ответственность за это приходится нести мне", - пояснила лидер партии.
Ю.Тимошенко выразила сожаление по поводу того, что в свое время поддержала на президентских выборах Виктора Ющенко, а также дала согласие на объединение с Арсением Яценюком, который "на мощности "Батькивщины" прошел в парламент, провел своих коррупционеров и стал премьер-министром".
"Ни какого объединения и ни какого взятия на себя ответственности за других людей, в которых я сейчас даже уверена. Нельзя ни за кого давать гарантии", - считает лидер "Батькивщины".
Между тем, по словам Юлии Тимошенко, партия будет сотрудничать с демократическими силами и политиками.
Ранее Ю.Тимошенко выразила мнение, что на встрече с новым президентом США Украина должна инициировать Будапештский формат переговоров.