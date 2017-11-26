Баскетболісти України поступилися Туреччині у матчі відбору до КС-2019

Вже після трьох-чотирьох хвилин гри за два персональні фоли відправився на лаву запасних один із лідерів команди Мурзіна – Сергій Гладир. В цілому гра була напруженою та не результативною – 12:16 після стартової чверті. За підсумками трьох хвилин другого відрізку жодна із команд не спромоглась набрати бодай один пункт. Згодом шість очок від Гладиря допомогли "жовто-блакитним" піти на велику перерву маючи один бал переваги – 28:27.

В наступні дві чверті Гладир та Липовий відзначалися кількома дальніми точними спробами. Проте туркам вдався ривок в середині заключної чверті. Попри два точних триочкових Гладиря і рівний рахунок за 2 хвилини до кінця зустрічі, перемогу святкували гості – 60:67.

Відзначимо, що найрезультативнішим спортсменом на майданчику став представник "Монако" Гладир – 20 очок + 7 підбирань. У складі України також відмітимо 10 очок і 6 підбирань капітана Кравцова і 8 пунктів Липового. За турків 15-ма балами відзначився Гечім, 14-ма центровий Шанлі.

Таким чином, в турнірній таблиці українці мають перемогу і поразку, в активі турків 2 звитяги.

Додамо також, відбір до Кубку світу продовжиться вже у лютому – 23 числа виїзна гра з Латвією, а 26-го домашня проти Швеції.