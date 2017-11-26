Баскетболисты Украины уступили Турции в матче отбора к КС-2019

Уже после трех-четырех минут игры за два персональные фолы отправился на скамейку запасных один из лидеров команды Мурзина - Сергей Гладырь. В целом игра была напряженной но не результативной - 12:16 после стартовой четверти. По итогам трех минут второго отрезка ни одна из команд не смогла набрать хотя бы один пункт. Впоследствии шесть очков от Гладыря помогли "желто-голубым" уйти на большой перерыв имея один балл преимущества - 28:27.

В следующие две четверти Гладырь и Липовый отмечались несколькими дальними точными попытками. Однако туркам удался рывок в середине заключительной четверти. Несмотря на два точных трехочковых Гладыря и равный счет за 2 минуты до конца встречи, победу праздновали гости - 60:67.

Отметим, что самым спортсменом на площадке стал представитель "Монако" Гладырь - 20 очков + 7 подборов. В составе Украины также отметим 10 очков и 6 подборов капитана Кравцова и 8 пунктов Липового. Турков 15-ю баллами отметился Гечим, 14-ю центровой Шанли.

Таким образом, в турнирной таблице украинцы должны победу и поражение, в активе турок 2 победы.

Добавим также, отбор к Кубку мира продолжится уже в феврале - 23 числа выездная игра с Латвией, а 26-го домашняя против Швеции.