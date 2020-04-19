Баскетболісти НБА погодилися на скорочення зарплат під час пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Керівництво НБА і профспілка гравців (NBPA) досягли домовленості про зниження зарплат на 25 відсотків через пандемію коронавірусу, інформує УНН з посиланням на ESPN.
Інсайдер Едріан Войнаровскі повідомляє, що до 1 травня гравці отримають повні виплати, але вже з 15 травня будуть заробляти на 25 відсотків менше. Спочатку в НБА запропонували гравцям урізати зарплати до 50 відсотків, але ця ідея не знайшла належної підтримки.
Сказано, що угода відкриває шлях для поступового зниження заробітної плати баскетболістів, якщо форс-мажорні обставини в колективному договорі вступлять в силу з відміною ігор регулярного сезону.
Зазначається, що НБА не планує найближчим часом оголошувати про скасування будь-яких ігор регулярного сезону.