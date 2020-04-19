Баскетболісти НБА погодилися на скорочення зарплат під час пандемії коронавірусу

Інсайдер Едріан Войнаровскі повідомляє, що до 1 травня гравці отримають повні виплати, але вже з 15 травня будуть заробляти на 25 відсотків менше. Спочатку в НБА запропонували гравцям урізати зарплати до 50 відсотків, але ця ідея не знайшла належної підтримки.

Сказано, що угода відкриває шлях для поступового зниження заробітної плати баскетболістів, якщо форс-мажорні обставини в колективному договорі вступлять в силу з відміною ігор регулярного сезону.

Зазначається, що НБА не планує найближчим часом оголошувати про скасування будь-яких ігор регулярного сезону.