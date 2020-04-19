Баскетболисты НБА согласились на сокращение зарплат во время пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Руководство НБА и профсоюз игроков (NBPA) достигли договоренности о снижении зарплат на 25 процентов из-за пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
Инсайдер Эдриан Войнаровский сообщает, что до 1 мая игроки получат полные выплаты, но уже с 15 мая будут зарабатывать на 25 процентов меньше. Сначала в НБА предложили игрокам урезать зарплаты до 50 процентов, но эта идея не нашла должной поддержки.
Сказано, что соглашение открывает путь для постепенного снижения заработной платы баскетболистов, если форс-мажорные обстоятельства в коллективном договоре вступят в силу с отменой игр регулярного сезона.
Отмечается, что НБА не планирует в ближайшее время объявлять об отмене любых игр регулярного сезона.