Баскетболісти “Дніпра” завдали першої поразки “Хіміку” в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У центральному поєдинку вечора Суперліги Парі-Матч чинний чемпіон України приймав баскетболістів “Дніпра”. Зустріч відбулася в СК “Олімп” у місті Южному, передає УНН з посиланням на ФБУ.
З перших секунд матчу команди задали грі високий темп, в якому вони провели всю першу половину. Обидва колективи добре рухали м’яч і дуже щільно захищалися, при цьому “Дніпро” трохи краще атакував, проте не зумів стримати Антіпова, який набрав 11 очок за першу половину. У гостей результативно зіграла стартова п’ятірка, яка набрала 30 з 35 очок за стартові 20 хвилин гри 34:35.
Ключовим у цьому матчі виявився фактор свіжості. Якщо “Дніпро” зумів витримати високий темп після великої перерви, то “Хімік” не встигав у захисті і хибив вільні кидки. За традицією в важкий для команди момент включився захисник Джеймі Сміт, проте зусиль одного американця виявилося недостатньо.
Заряджена команда Дениса Журавльова оформила ключовий ривок ще в третьому періоді, спровокувавши у южненців серію втрат, і, отримавши вперше в матчі двозначну перевагу.
У заключній десятихвилинці “Дніпро” лише довів справу до логічного завершення, дожавши “Хімік”, і, взявши реванш за поразку в першому колі — 63:76.
Таким чином “Хімік” програв перший матч у регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч при 9 виграних. У “Дніпра” 8 звитяг та 2 фіаско.
Статистика:
“Хімік”: Сміт 22 очки, Антіпов 13.
“Дніпро”: Загреба 18 + 10 підбирань, Тимофеєнко 17, Мішула 13 + 4 передачі, Місяць 8.
Нагадаємо, що наступний поєдинок “Хімік” проведе на домашньому майданчику проти “Запоріжжя-ZOG” 13 листопада. “Дніпро” у цей же день зіграє в Одесі проти місцевої “БІПи”.