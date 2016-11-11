Баскетболисты "Днепра" нанесли первое поражение "Химику" в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В центральном поединке вечера Суперлиги Пари-Матч действующий чемпион Украины принимал баскетболистов "Днепра". Встреча состоялась в СК "Олимп" в городе Южном, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
С первых секунд матча команды задали игре высокий темп, в котором они провели всю первую половину. Оба коллектива хорошо двигали мяч и очень плотно защищались, при этом "Днепр" немного лучше атаковал, однако не сумел сдержать Антипова, который набрал 11 очков за первую половину. У гостей результативно сыграла стартовая пятерка, которая набрала 30 из 35 очков за стартовые 20 минут игры 34:35.
Ключевым в этом матче оказался фактор свежести. Если "Днепр" сумел выдержать высокий темп после большого перерыва, то "Химик" не успевал в защите и промахивал свободные броски. По традиции в тяжелый для команды момент включился защитник Джейми Смит, однако усилий одного американца оказалось недостаточно.
Заряженная команда Дениса Журавлева оформила ключевой рывок еще в третьем периоде, спровоцировав в южненцев серию потерь, и, получив впервые в матче двусмысленное преимущество.
В заключительной десятиминутке "Днепр" лишь довел дело до логического завершения, дожав "Химик", и, взяв реванш за поражение в первом круге - 63:76.
Таким образом "Химик" проиграл первый матч в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч при 9 выигранных. У "Днепра" 8 побед и 2 фиаско.
Статистика:
"Химик": Смит 22 очка, Антипов 13.
"Днепр": Загреба 18 + 10 подборов, Тимофеенко 17 Мишула 13 + 4 передачи, Мисяц 8.
Напомним, что следующий поединок "Химик" проведет на домашней площадке против "Запорожье-ZOG" 13 ноября. "Днепр" в этот же день сыграет в Одессе против местной "БИПы".