Баскетболісти "Будівельника" в Києві обіграли МБК "Миколаїв"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч гравці столичного “Будівельника” святкували перемогу у домашньому протистоянні з МБК “Миколаїв”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації баскетболу України.
Гості впевнено почали зустріч у столичному “Палаці спорту”, захопивши лідерство завдяки точним атакам Іванова. У господарів стартові атаки ніяк не вдавалися.
Миколаївці початок другої чверті також потужно відіграли. Після триочкового Онуфрієва вони вже були на 5 очок попереду. Євген Мурзін відреагував тайм-аутом. Та після поновлення гри Анікієнко довів перевагу гостей до дев’яти. Але до кінця чверті сил не вистачило. Ривок 15:4 дозволив господарям піти на перерву за переваги в два очки.
По перерві напруження в грі не спало. Більшу частину ігрового часу 10-хвилинки суперники балансували на межі рівного рахунку. Але за 2:40 до кінця Отверченко завів партнерів двома результативними атаками. Його підтримали Дугат з Завадським. У підсумку перед вирішальною чвертю кияни мали 8 очок переваги і довели поєдинок до перемоги 73:64.
Найрезультативніші гравці:
“Будівельник”: Дугат — 24 очки, 4 підбирання, 3 передачі, 5 перехоплень; Анісімов — 14 очок, 5 підбирань, 2 передачі.
“Миколаїв”: Іванов — 14 очок, 3 підбирання, 1 передача; Кушніров — 12 очок, 8 підбирань, 7 передач, 1 перехоплення.
Варто відзначити, що у “Будівельника” восьма перемога в 11 матчах, а “Миколаїв” вп’яте програв у десяти поєдинках.
Нагадаємо, що кияни в наступному матчі зіграють 12 листопада вдома проти “Кривбаса”. “Миколаїв” того ж дня зустрінеться в Черкасах.