Баскетболисты "Будивельника" в Киеве обыграли МБК "Николаев"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч игроки столичного "Будивельныка" праздновали победу в домашнем противостоянии с МБК "Николаев", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.
Гости уверенно начали встречу в столичном "Дворце спорта", захватив лидерство благодаря точным атакам Иванова. У хозяев стартовые атаки никак не удавались.
Николаевцы начало второй четверти также мощно отыграли. После трехочкового Онуфриева они уже были на 5 очков впереди. Евгений Мурзин отреагировал тайм-аутом. И после возобновления игры Аникиенко довел преимущество гостей до девяти. Но к концу четверти сил не хватило. Рывок 15: 4 позволил хозяевам уйти на перерыв с преимуществом в два очка.
После перерыва напряжение в игре не пришло. Большую часть игрового времени 10-минутки соперники балансировали на грани равного счета. Но за 2:40 до конца Отверченко завел партнеров двумя результативными атаками. Его поддержали Дугат с Завадским. В итоге перед решающей четвертью киевляне имели 8 очков преимущества и довели поединок до победы 73:64.
Результативные игроки:
"Будивельнык": Дугат - 24 очка, 4 подбора, 3 передачи, 5 перехватов; Анисимов - 14 очков, 5 подборов, 2 передачи.
"Николаев" Иванов - 14 очков, 3 подбора, 1 передача; Кушниров - 12 очков, 8 подборов, 7 передач, 1 перехват.
Стоит отметить, что у "Будивельныка" восьмая победа в 11 матчах, а "Николаев" в пятый раз проиграл в десяти поединках.
Напомним, что киевляне в следующем матче сыграют 12 ноября дома против "Кривбасса". "Николаев" в тот же день встретится в Черкассах.