Баскетболіста чемпіонату України викликали в збірну Латвії на матчі відбору ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Тренерський штаб збірної Латвії викликав у табір команди захисника БК “Одеса” Марциса Вітолса. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.
Разом з партнерами Вітолс готується до матчів кваліфікації чемпіонату світу 2019 року проти Чорногорії (29 листопада, вдома) та Словенії (2 грудня, на виїзді).
Це перший у кар’єрі виклик Вітолса до складу національної збірної Латвії. Раніше 26-річного захисника викликали до молодіжної збірної.
У складі “Одеси” Вітолс зіграв 9 поєдинків Суперліги Парі-Матч поточного сезону. Набирав у них в середньому 11,6 очка, 2,2 підбирання, 4,9 передачі за матч.
Зауважимо, що збірна Латвії виступає в одній групі кваліфікації чемпіонату світу з командою України.