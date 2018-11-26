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Баскетболіста чемпіонату України викликали в збірну Латвії на матчі відбору ЧС-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Тренерський штаб збірної Латвії викликав у табір команди захисника БК “Одеса” Марциса Вітолса. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.

Разом з партнерами Вітолс готується до матчів кваліфікації чемпіонату світу 2019 року проти Чорногорії (29 листопада, вдома) та Словенії (2 грудня, на виїзді).

Це перший у кар’єрі виклик Вітолса до складу національної збірної Латвії. Раніше 26-річного захисника викликали до молодіжної збірної.

У складі “Одеси” Вітолс зіграв 9 поєдинків Суперліги Парі-Матч поточного сезону. Набирав у них в середньому 11,6 очка, 2,2 підбирання, 4,9 передачі за матч.

Зауважимо, що збірна Латвії виступає в одній групі кваліфікації чемпіонату світу з командою України.

Українські Національні Новини

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