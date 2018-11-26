Баскетболиста чемпионата Украины вызвали в сборную Латвии на матче отбора ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Тренерский штаб сборной Латвии вызвал в расположение команды защитника БК “Одесса” Марциса Витолса. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.
Вместе с партнерами Витолса готовится к матчам квалификации чемпионата мира 2019 против Черногории (29 ноября, дома) и Словении (2 декабря, на выезде).
Это первый в карьере вызов Витолса в состав национальной сборной Латвии. Ранее 26-летнего защитника вызвали в молодежную сборную.
В составе “Одессы” Витолса сыграл 9 матчей Суперлиги Пари-Матч текущего сезона. Набирал в них в среднем 11,6 очка, 2,2 подбора, 4,9 передачи за матч.
Заметим, что сборная Латвии выступает в одной группе квалификации чемпионата мира с командой Украины.