Баскетболіст збірної України вилікувався від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Форвард національної збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров вилікувався від коронавірусної інфекції. Про це інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Баскетболіста національної збірної виписали з медичного закладу, повідомила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко.
"Сьогодні ми виписали гравця збірної України з баскетболу. В’ячеслав боровся з вірусом, як і належить справжньому спортсмену - швидко одужав", - йдеться у дописі лікарки.
Відзначимо, що цього сезону Бобров за іспанську "Фуенлабраду" набирав в середньому по 7,1 очка і 3,2 підбирання в 21 матчі.