Баскетболіст збірної України вилікувався від коронавірусу

Баскетболіста національної збірної виписали з медичного закладу, повідомила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко.

"Сьогодні ми виписали гравця збірної України з баскетболу. В’ячеслав боровся з вірусом, як і належить справжньому спортсмену - швидко одужав", - йдеться у дописі лікарки.

Відзначимо, що цього сезону Бобров за іспанську "Фуенлабраду" набирав в середньому по 7,1 очка і 3,2 підбирання в 21 матчі.