Баскетболист сборной Украины вылечился от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Форвард национальной сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Баскетболиста сборной выписали из медицинского учреждения, сообщила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.
"Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену - быстро поправился", - говорится в заметке врача.
Отметим, что в этом сезоне Бобров за испанскую "Фуэнлабрада" набирал в среднем по 7,1 очка и 3,2 подбора в 21 матче.