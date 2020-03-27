Баскетболіст збірної України заразився коронавірусом

Гравець вважає, що отримав дану хворобу через переліт з Іспанії до України, адже форвард виступає в елітному дивізіоні іспанської першості за "Фуенлабраду". Наразі баскетболіст одужує від пневмонії.

"Для багатьох вже не секрет, що у мене позитивний результат на коронавірус! Зараз я перебуваю ще в лікарні, так як крім коронавіруса у мене ще одностороння пневмонія. Прошу всіх поставитися до цієї проблеми серйозніше, так як це може статися з кожним. Можу припустити, що захворів, коли повертався додому з Іспанії. Дуже багато людей в аеропорту були без масок і неналежним чином поставилися до здоров'я інших людей. Очікував більш жорсткої перевірки по прильоту, але у нас всього лише перевірили температуру при виході з літака. Ніхто не міг перевірити, чи пив хто жарознижуючі таблетки під час польоту, чи було комусь погано. У всіх була одна мета – повернутися на батьківщину, а там як буде", - сказано в зверненні спортсмена.

Також Бобров відзначив, що далеко не з першого тесту було підтверджено факт, що він інфікований на COVID-19. Наразі він вже переборов вірус, але в нього присутня пневмонія.

"Коли нарешті прийшов результат чергового тесту, показало що я був заражений. Але поки ми чекали відповідей, мій організм сам поборов вірус! Зараз лікування спрямоване на пневмонію. Тепер мені залишається чекати, коли пройде період і я перестану бути носієм і зможу повернутися додому", - додав Бобров.

Відзначимо, що цього сезону Бобров за "Фуенлабраду" набирав в середньому по 7,1 очка і 3,2 підбирання в 21 матчі.

Нагадаємо, екссуперника Кличка перемістили в медикаментозну кому через коронавірус.