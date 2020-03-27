Баскетболист сборной Украины заразился коронавирусом

Игрок считает, что получил эту болезнь через перелет из Испании в Украину, ведь форвард выступает в элитном дивизионе испанского первенства за "Фуэнлабрада". Сейчас баскетболист выздоравливает от пневмонии.

"Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус! Сейчас я нахожусь еще в больнице, так как кроме коронавируса у меня еще односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезно, так как это может произойти с каждым. Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Очень много людей в аэропорту были без масок и ненадлежащим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета. Никто не мог проверить, пил ли кто-то жаропонижающие таблетки во время полета, было ли кому-то плохо. У всех была одна цель - вернуться на родину, а там будь что будет", - сказано в обращении спортсмена.

Также Бобров отметил, что далеко не с первого теста был подтвержден факт, что он инфицирован на COVID-19. Сейчас он уже преодолел вирус, но у него присутствует пневмония.

"Когда наконец пришел результат очередного теста, показало, что я был заражен. Но пока мы ждали ответов, мой организм сам поборол вирус! Сейчас лечение направлено на пневмонию. Теперь мне остается ждать, когда пройдет период и я перестану быть носителем и смогу вернуться домой", - добавил Бобров.

Отметим, что в этом сезоне Бобров за "Фуэнлабрада" набирал в среднем по 7,1 очка и 3,2 подбора в 21 матче.

Напомним, экс-соперника Кличко переместили в медикаментозную кому из-за коронавируса.