Екссуперника Кличка перемістили в медикаментозну кому через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У 52-річного колишнього боксера Деррика Джефферсона виявлено захворювання COVID-19, передає УНН із посиланням на "BoxingScene".
Спортсмен був госпіталізований 22 березня після прояву симптомів захворювання.
"Коли вони вперше перевірили його на наявність коронавірусу, результат виявився негативним. Отже, я просто подумав, що це застуда. Але другий тест продемонстрував позитивний результат", - сказав 18-річний син Джабарі Джефферсон.
Після другого тесту Джефферсон, який родом з Детройта, був поміщений в медикаментозну кому і продовжує дихати за допомогою вентилятора.
Зазначено, що Джефферсон насолоджувався 10-річною професійною кар'єрою з 1995 по 2005 рік. Він вважався одним із проспектів спорту в кінці 1990-х років. У 2001 році американець провів бій із Володимиром Кличком і зазнав поразки нокаутом.
Як повідомлялося раніше в УНН, братів Кличків визнано кращими супертяжами початку ХХІ сторіччя.