Екссуперника Кличка перемістили в медикаментозну кому через коронавірус

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У 52-річного колишнього боксера Деррика Джефферсона виявлено захворювання COVID-19, передає УНН із посиланням на "BoxingScene".

Спортсмен був госпіталізований 22 березня після прояву симптомів захворювання.

"Коли вони вперше перевірили його на наявність коронавірусу, результат виявився негативним. Отже, я просто подумав, що це застуда. Але другий тест продемонстрував позитивний результат", - сказав 18-річний син Джабарі Джефферсон.

Після другого тесту Джефферсон, який родом з Детройта, був поміщений в медикаментозну кому і продовжує дихати за допомогою вентилятора.

Зазначено, що Джефферсон насолоджувався 10-річною професійною кар'єрою з 1995 по 2005 рік. Він вважався одним із проспектів спорту в кінці 1990-х років. У 2001 році американець провів бій із Володимиром Кличком і зазнав поразки нокаутом.

Як повідомлялося раніше в УНН, братів Кличків визнано кращими супертяжами початку ХХІ сторіччя. 

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