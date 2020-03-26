Экс-соперника Кличко переместили в медикаментозную кому из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. У 52-летнего бывшего боксера Деррика Джефферсона выявлено заболевание COVID-19, передает УНН со ссылкой на "BoxingScene".
Спортсмен был госпитализированы 22 марта после проявления симптомов заболевания.
"Когда они впервые проверили его на наличие коронавируса, результат оказался отрицательным. Итак, я просто подумал, что это простуда. Но второй тест показал положительный результат", - сказал 18-летний сын Джабари Джефферсон.
После второго теста Джефферсон, который родом из Детройта, был помещен в медикаментозную кому и продолжает дышать с помощью вентилятора.
Отмечено, что Джефферсон наслаждался 10-летней профессиональной карьерой с 1995 по 2005 год. Он считался одним из проспектов спорта в конце 1990-х годов. В 2001 году американец провел бой с Владимиром Кличко и потерпел поражение нокаутом.
Как сообщалось ранее в УНН, братьев Кличко признали лучшими супертяжеловесами начала XXI века.