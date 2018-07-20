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Баскетболіст збірної України Гладир завершив виступи за "Монако"

Баскетболіст збірної України Гладир завершив виступи за "Монако"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Віце-чемпіон Франції, захисник збірної України з баскетболу Сергій Гладир став вільним агентом, повідомляє УНН з посиланням на сайт БК “Монако” і ФБУ.

“Ще одну частину моєї баскетбольної кар’єри завершено. Скажу без сумніву, це була найкраща її частина. Ми так і не виграли чемпіонський титул, але те, що зробили за ці три роки — великий успіх. Дуже дякую президенту „Монако“ за надану можливість грати в такому чудовому колективі. Дуже дякую всій баскетбольній родині „Монако“. А найбільша подяка неперевершеним фанам клубу”, — сказав Гладир.

Примітно, що у складі “Монако” Гладир тричі перемагав у Кубку Ліги. Останнього сезону він набирав 5,5 очка, 1,8 підбирання в середньому за матч. Також у попередньому сезоні він доходив до фіналу чемпіонату Франції та Ліги чемпіонів.

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