Баскетболіст збірної України Гладир завершив виступи за "Монако"

“Ще одну частину моєї баскетбольної кар’єри завершено. Скажу без сумніву, це була найкраща її частина. Ми так і не виграли чемпіонський титул, але те, що зробили за ці три роки — великий успіх. Дуже дякую президенту „Монако“ за надану можливість грати в такому чудовому колективі. Дуже дякую всій баскетбольній родині „Монако“. А найбільша подяка неперевершеним фанам клубу”, — сказав Гладир.

Примітно, що у складі “Монако” Гладир тричі перемагав у Кубку Ліги. Останнього сезону він набирав 5,5 очка, 1,8 підбирання в середньому за матч. Також у попередньому сезоні він доходив до фіналу чемпіонату Франції та Ліги чемпіонів.