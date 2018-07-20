Баскетболист сборной Украины Гладырь завершил выступления за "Монако"

“Еще одна часть моей баскетбольной карьеры завершена. Скажу без сомнения, это была лучшая ее часть. Мы так и не выиграли чемпионский титул, но то, что сделали за эти три года — большой успех. Спасибо президенту „Монако“ за предоставленную возможность играть в таком замечательном коллективе. Спасибо всей баскетбольной семье „Монако“. А самая большая благодарность непревзойденным фанам клуба”, — сказал Гладырь.

Примечательно, что в составе “Монако” Гладырь трижды побеждал в Кубке Лиги. Последнего сезона он набирал 5,5 очка, 1,8 подбора в среднем за матч. Также в прошлом сезоне он доходил до финала чемпионата Франции и Лиги чемпионов.