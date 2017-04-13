Український баскетболіст С.Михайлюк може потрапити до НБА

"Канзас" готував мене до цієї можливості і після розмови з тренером Селфом, моєю сім’єю та командою я вирішив багато працювати, щоб підняти рівень своєї гри. За 3 сезони в "Канзасі" я значно подорослішав як людина і як гравець, я грав з чудовими тренерами і партнерами по команді, більшість з яких мають досвід роботи в НБА. Грати в НБА – це мрія кожного і для мене вона виповниться тільки тоді, коли агент після обговорення і тренувань побачить, на якому рівні я знаходжусь", - наголосив уродженець міста Черкаси.

Натомість наставник "Канзасу" Біл Селф підтримав С.Михайлюка в бажанні виставити кандидатуру на майбутній драфт НБА: "ми стовідсотково підтримуємо "Сві" (Михайлюка – ред.) у його рішенні спробувати свої сили".

Варто відзначити, що свінгмен з Черкас С.Михайлюк у нинішньому сезоні зіграв за "Канзас" 25 ігор з середнім показником у 9,8 очок за матч.

Зауважимо, що драфт НБА відбудеться 22 червня. До цього найвищим задрафтованим номером від України став вибір "Фініксом" Олексія Леня (5-й).

Як повідомляв УНН, "Канзас" С.Михайлюка не зміг вийти в півфінал плей-офф NCAA.