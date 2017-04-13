Украинский баскетболист С.Михайлюк может попасть в НБА

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41183 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102525 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156998 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116672 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116618 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112610 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104292 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107089 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103584 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153752 просмотра

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Украинский баскетболист С.Михайлюк может попасть в НБА

Украинский баскетболист С.Михайлюк может попасть в НБА

Киев  •  УНН

 • 10883 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Игрок молодежной сборной Украины и университета "Канзас" Святослав Михайлюк попытается попасть в сильнейшую баскетбольную лигу мира - НБА, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

"Канзас" готовил меня к этой возможности и после разговора с тренером Селф, моей семьей и командой я решил много работать, чтобы поднять уровень своей игры. За 3 сезона в "Канзасе" я значительно повзрослел как человек и как игрок, я играл с прекрасными тренерами и партнерами по команде, большинство из которых имеют опыт работы в НБА. Играть в НБА - это мечта каждого и для меня она исполнится только тогда, когда агент после обсуждения и тренировок увидит, на каком уровне я нахожусь ", - подчеркнул уроженец города Черкассы.

Зато наставник "Канзаса" Билл Селф поддержал С.Михайлюка в желании выставить кандидатуру на будущий драфт НБА: "Мы полностью поддерживаем" Сви "(Михайлюка - ред.) В его решении попробовать свои силы".

Стоит отметить, что свингмен из Черкасс С.Михайлюк в нынешнем сезоне сыграл за "Канзас" 25 игр со средним показателем в 9,8 очков за матч.

Заметим, что драфт НБА состоится 22 июня. До этого самый высокий представитель Украине который в драфте был забран "Финиксом" стал Алексей Лень (5-й).

Как сообщал УНН, "Канзас" С.Михайлюка не смог выйти в полуфинал плей-офф NCAA .

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