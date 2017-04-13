Украинский баскетболист С.Михайлюк может попасть в НБА

"Канзас" готовил меня к этой возможности и после разговора с тренером Селф, моей семьей и командой я решил много работать, чтобы поднять уровень своей игры. За 3 сезона в "Канзасе" я значительно повзрослел как человек и как игрок, я играл с прекрасными тренерами и партнерами по команде, большинство из которых имеют опыт работы в НБА. Играть в НБА - это мечта каждого и для меня она исполнится только тогда, когда агент после обсуждения и тренировок увидит, на каком уровне я нахожусь ", - подчеркнул уроженец города Черкассы.

Зато наставник "Канзаса" Билл Селф поддержал С.Михайлюка в желании выставить кандидатуру на будущий драфт НБА: "Мы полностью поддерживаем" Сви "(Михайлюка - ред.) В его решении попробовать свои силы".

Стоит отметить, что свингмен из Черкасс С.Михайлюк в нынешнем сезоне сыграл за "Канзас" 25 игр со средним показателем в 9,8 очков за матч.

Заметим, что драфт НБА состоится 22 июня. До этого самый высокий представитель Украине который в драфте был забран "Финиксом" стал Алексей Лень (5-й).

Как сообщал УНН, "Канзас" С.Михайлюка не смог выйти в полуфинал плей-офф NCAA .