Баскетболіст Кравцов став гравцем “Іттіхада”

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Кравцов втретє за сезон змінив команду — до цього він виступав за “Стілерс” з тайванської P. League+, а сезон розпочинав в іспанський “Менорці”.

У Лізі LEB Silver (3-й Дивізіон чемпіонату Іспанії) українець набирав 19,1 очка і 6,8 підбирання в середньому за 31 хвилину на майданчику.

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