Баскетболіст Кравцов став гравцем “Іттіхада”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українець В’ячеслав Кравцов став гравцем “Іттіхада” з чемпіонату Бахрейну, повідомляє пресслужба клубу, пише УНН.
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Кравцов втретє за сезон змінив команду — до цього він виступав за “Стілерс” з тайванської P. League+, а сезон розпочинав в іспанський “Менорці”.
У Лізі LEB Silver (3-й Дивізіон чемпіонату Іспанії) українець набирав 19,1 очка і 6,8 підбирання в середньому за 31 хвилину на майданчику.
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