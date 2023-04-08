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Баскетболіст Кравцов став гравцем “Іттіхада”

Баскетболіст Кравцов став гравцем “Іттіхада”

Київ • УНН

 • 1184247 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українець В’ячеслав Кравцов став гравцем “Іттіхада” з чемпіонату Бахрейну, повідомляє пресслужба клубу, пише УНН.

Деталі

Кравцов втретє за сезон змінив команду — до цього він виступав за “Стілерс” з тайванської P. League+, а сезон розпочинав в іспанський “Менорці”.

У Лізі LEB Silver (3-й Дивізіон чемпіонату Іспанії) українець набирав 19,1 очка і 6,8 підбирання в середньому за 31 хвилину на майданчику.

Нагадаємо 

“Прометей” став чемпіоном України з волейболу.

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