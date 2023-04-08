Баскетболист Кравцов стал игроком "Иттихада"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинец Вячеслав Кравцов стал игроком “Иттихада” из чемпионата Бахрейна, сообщает пресс-служба клуба, пишет УНН.
Детали
Кравцов в третий раз за сезон сменил команду — до этого он выступал за “Стилерс” из тайваньской P. League+, а сезон начинал в испанской “Менорке”.
В Лиге LEB Silver (3-й Дивизион чемпионата Испании) украинец набирал 19,1 очка и 6,8 подбора в среднем за 31 минуту на площадке.
Напомним
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