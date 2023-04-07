“Прометей” став чемпіоном України з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Чернівцях завершився чемпіонат України з волейболу серед жінок Суперліги, пише УНН.
Деталі
У третьому фінальному матчі “Прометей” із Дніпропетровської області переміг клуб “Добродій-Медуніверситет-ШВСМ” із Вінниці — 3:0 (25:22, 25:13, 25:14).
У першій партії на майданчику точилася рівна боротьба, яка завершилася з рахунком 25:22 на користь “Прометея”. Потім перевага чемпіонок країни була 25:13 та 25:14.
У складі переможців 20 очок набрала Олександра Міленко. Рахунок у серії став 3:0 на користь підопічних Івана Пєткова, “Прометей” втретє поспіль виграв чемпіонат України.
Доповнення
Вінницький клуб вперше став срібним призером, а третє місце також в перший раз завоювала “Аланта” (Дніпро).