"Прометей" стал чемпионом Украины по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Черновцах завершился чемпионат Украины по волейболу среди женщин Суперлиги, пишет УНН.
Детали
В третьем финальном матче “Прометей” из Днепропетровской области победил клуб “Добродий-Медуниверситет-ШВСМ” из Винницы — 3:0 (25:22, 25:13, 25:14).
В первой партии на площадке шла равная борьба, которая завершилась со счетом 25:22 в пользу “Прометея”. Затем преимущество чемпионок страны было 25:13 и 25:14.
В составе победителей 20 очков набрала Александра Миленко. Счет в серии стал 3:0 в пользу подопечных Ивана Петкова, “Прометей” в третий раз подряд выиграл чемпионат Украины.
Дополнение
Винницкий клуб впервые стал серебряным призером, а третье место также в первый раз завоевала “Аланта” (Днепр).