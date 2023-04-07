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"Прометей" стал чемпионом Украины по волейболу

"Прометей" стал чемпионом Украины по волейболу

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Черновцах завершился чемпионат Украины по волейболу среди женщин Суперлиги, пишет УНН.

Детали

В третьем финальном матче “Прометей” из Днепропетровской области победил клуб “Добродий-Медуниверситет-ШВСМ” из Винницы — 3:0 (25:22, 25:13, 25:14).

В первой партии на площадке шла равная борьба, которая завершилась со счетом 25:22 в пользу “Прометея”. Затем преимущество чемпионок страны было 25:13 и 25:14.

В составе победителей 20 очков набрала Александра Миленко. Счет в серии стал 3:0 в пользу подопечных Ивана Петкова, “Прометей” в третий раз подряд выиграл чемпионат Украины.

Дополнение

Винницкий клуб впервые стал серебряным призером, а третье место также в первый раз завоевала “Аланта” (Днепр).

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