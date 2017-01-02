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Баскетболіст Дж.Харден повторив найрезультативніший тріпл-дабл в історії НБА

Баскетболіст Дж.Харден повторив найрезультативніший тріпл-дабл в історії НБА

Київ • УНН

 • 12825 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Атакуючий захисник “Х’юстон Рокетс” Джеймс Харден став першим гравцем в НБА з тріпл-даблом із показниками щонайменше в 50 очок, 15 підбирань і 15 результативних передач, повідомляє УНН з посиланням на сайт НБА.
Американець заробив 53 очки у грі з “Нью-Йорк Нікс”, додав 16 підбирань і віддав 17 передач. Клуб рекордсмена святкував звитягу з рахунком 129:122.

Крім того, Дж.Харден повторив рекорд Вілта Чемберлена за кількістю очок набраних в рамках тріпл-дабла. У сезоні-1 967/68 В.Чемберлен відзначився 53 очками при 32 підбираннях і 14 передачах.

“Він один з найвеличніших баскетболістів. Суперник намагався протиставити все, щоб зупинити його, але зазнав невдачі. Фантастичний гравець”, — заявив власник техасців Леслі Александер.

Варто відзначити, що 27-річний баскетболіст оновив власний рекорд за кількістю набраних очок.

Нагадаємо, що восьмий в сезоні тріпл-дабл Дж.Хардена дозволив “Рокетс” перемогти в четвертий раз поспіль і закріпитися на третьому місці Заходу слідом за “Голден Стейт Ворріорс” і “Сан-Антоніо Сперс”.

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