Баскетболист Дж.Харден повторил самый результативный трипл-дабл в истории НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Атакующий защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден стал первым игроком в НБА с трипл-дабл с показателями по меньшей мере в 50 очков, 15 подборов и 15 результативных передач, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБА.
Американец заработал 53 очка в игре с "Нью-Йорк Никс", добавил 16 подборов и отдал 17 передач. Клуб рекордсмена праздновал победу со счетом 129: 122.
Кроме того, Дж.Харден повторил рекорд Уилта Чемберлена по количеству очков, набранных в рамках трипл-дабла. В сезоне-1 967/68 У.Чемберлен отличился 53 очками при 32 подборах и 14 передачах.
"Он один из величайших баскетболистов. Соперник пытался противопоставить все, чтобы остановить его, но потерпел неудачу. Фантастический игрок ", - заявил владелец техасцев Лесли Александер.
Стоит отметить, что 27-летний баскетболист обновил собственный рекорд по количеству набранных очков.
Напомним, что восьмой в сезоне трипл-дабл Дж.Хардена позволил "Рокетс" победить в четвертый раз подряд и закрепиться на третьем месте Запада вслед за "Голден Стэйт Уорриорз" и "Сан-Антонио Сперс".