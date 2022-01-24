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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69374 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Баскетбол: українка стала найрезультативнішим гравцем матчу чемпіонату Туреччини

Баскетбол: українка стала найрезультативнішим гравцем матчу чемпіонату Туреччини

Київ • УНН

 • 14035 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Капітан збірної України з жіночого баскетболу і лідерка “Фенербахче” Аліна Ягупова, провела успішний поєдинок в першості Туреччини, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Деталі

Капітан збірної України і лідерка “Фенербахче” Ягупова стала найрезультативнішою в матчі, набравши за майже 33 хвилини 28 очок (6/9 двоочкових, 5/6 триочкових, 1/1 штрафних), зробивши 7 підбирань, 8 передач та 3 перехоплення при 1 фолі та 1 втраті.

“Фенербахче” одержав 13 перемогу в 14 матчах чемпіонату Туреччини серед жіночих команд. У матчі проти свого головного переслідувача “Орманспора” вдома “Фенербахче” впевнено переміг 91:65.

Доповнення

В цьому сезоні в 12 матчах чемпіонату Туреччини Ягупова набирає в середньому 18,8 очок, робить 4,8 підбирань та 6,8 передач.

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