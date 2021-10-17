Баскетбол: "Хімік" здолав "Дніпро" у центральній зустрічі Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Южненський "Хімік" здобув перемогу над "Дніпром" у центральному поєдинку змагального дня української Суперліги, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Обидві команди до гри підходили, перебуваючи в лідируючій групі турнірній таблиці — "Дніпро" виграв чотири з п’яти матчів, програвши лише лідеру "Прометею", а "Хімік" йшов четвертим з двома поразками в шести матчах.
За підсумками трьох чвертей на паркеті точилася рівна боротьба, що й підтвердив рахунок – 64:64. Проте заключну 12-хвилинку трохи краще відіграли южненці – 88:84.
Найкращим у команди переможиці став Домінік Морріс, який набрав рекордні для себе в цьому сезоні 22 очка, в тому числі реалізував 3 з 3 дальніх спроб в потрібний для команди момент.
У Дніпра найрезультативнішим став Рашад Вон з 19 очками. Відзначимо також дабл-дабл Кравцова 14 + 12 пд.
Доповнення
У наступному своєму матчі 22 жовтня "Дніпро" зіграє в Миколаєві, а "Хімік" в той же день прийме "Запоріжжя".