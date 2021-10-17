Баскетбол: "Химик" одолел "Днепр" в центральной встрече Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Южненский "Химик" одержал победу над "Днепром" в центральном поединке соревновательного дня украинской Суперлиги, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Обе команды к игре подходили, находясь в лидирующей группе турнирной таблицы - "Днепр" выиграл четыре из пяти матчей, проиграв только лидеру "Прометей", а "Химик" шел четвертым с двумя поражениями в шести матчах.
По итогам трех четвертей на паркете шла равная борьба, и подтвердил счет - 64:64. Однако заключительную 12-минутку получше сыграли южненцы - 88:84.
Лучшим у команды победительницы стал Доминик Моррис, набравший рекордные для себя в этом сезоне 22 очка, в том числе реализовал 3 из 3 дальних попыток в нужный для команды момент.
В Днепра самым результативным стал Рашад Вон с 19 очками. Отметим также дабл-дабл Кравцова 14 + 12 ю.
дополнение
В следующем своем матче 22 октября "Днепр" сыграет в Николаеве, а "Химик" в тот же день примет "Запорожье".