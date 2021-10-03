“Барселона” зазнала поразки від “Атлетіко” у центральній грі Ла Ліги

Деталі

Зустріч закінчилася переконливою перемогою чинних чемпіонів Іспанії з рахунком 2:0. Тома Лемар відзначився з передачі Луїса Суареса на 23 хвилині, а наприкінці тайму Суарес вже сам забив. Йому асистував вже Лемар.

“Атлетіко” набрав 17 очок і наздогнав лідируючий в Прімері “Реал”. “Матрасники” займають 2-е місце в турнірній таблиці. “Барселона”, набравши 12 очок, займає 9-е місце в турнірній таблиці.

До вашої уваги результати інших баталій:

“Осасуна” — “Райо Вальєкано” — 1:0

“Мальорка” — “Леванте” — 1:0

“Кадіс” — “Валенсія” — 0:0.

Нагадаємо

“Шериф” Вернидуба обіграв “Реал” та очолив групу Ліги чемпіонів.