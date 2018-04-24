"Барселона" вдруге поспіль стала тріумфатором Юнацької ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Каталонська “Барселона” перемогла лондонський “Челсі” у фінальному поєдинку Юнацької ліги УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Маркес забив по голу до і після перерви, а остаточний рахунок у кінцівці встановив Руїс — 3:0.
Примітно, що у “Челсі” Хадсон-Одоі і Браун потрапили в каркас воріт.
“Результат по грі, „Барселона“ повністю заслужила перемогу. Нехай „Челсі“ у другому таймі створив два чистих гольових моменти, високий пресинг каталонців і їх майстерність в атаці не давали приводу засумніватися в результаті матчу”, — йдеться у повідомлені на сайті УЄФА.
Варто відзначити, що лондонці двічі вигравали даний турнір в 2015 і 2016 роках, “Барселона” — в 2014-му.