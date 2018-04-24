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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Барселона" во второй раз подряд стала триумфатором Юношеской лиги УЕФА

Киев • УНН

 • 8841 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Каталонская “Барселона” победила лондонский “Челси” в финальном поединке Юношеской лиги УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

"Барселона" во второй раз подряд стала триумфатором Юношеской лиги УЕФА

Маркес забил по голу до и после перерыва, а окончательный счет в концовке установил Руис — 3:0.

Примечательно, что в “Челси” Хадсон-Одои и Браун попали в каркас ворот.

“Результат по игре, „Барселона“ полностью заслужила победу. Пусть „Челси“ во втором тайме создал два чистых голевых момента, высокий прессинг каталонцев и их мастерство в атаке не давали повода усомниться в исходе матча”, — говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Стоит отметить, что лондонцы дважды выигрывали данный турнир в 2015 и 2016 годах, “Барселона” — в 2014-м.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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