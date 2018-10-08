"Барселона" вчетверте підряд не змогла здобути перемогу в Прімері

Вже на другій хвилині каталонці опинилися в ролі тих, хто наздоганяє. Відбулася подача з кутового, м'яч від гравців команди Вальверде відскочив на дальню стійку, де в порожні ворота його відправив аргентинський захисник Езекель Гарай.



На допомогу гостям у черговий раз прийшов Ліонель Мессі. Аргентинець пройшов двох супротивників, обігрався із Суаресом, та завдав дальнього пострілу в ближній нижній кут. На більше "блаугранос" не спромоглися – 1:1.



Результати інших ігор:



"Атлетіко" – "Бетіс" 1:0



"Севілья" – "Сельта" 2:1



"Еспаньол" – "Вільяреал" 3:1.



Примітно, що "Барселона" (15 очок) в останніх чотирьох турах Прімери набрала тільки три очки і пропустила на перше місце таблиці "Севілью" (16).



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