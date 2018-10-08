"Барселона" вчетверте підряд не змогла здобути перемогу в Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Каталонська "Барселона" у заключному поєдинку 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу протистояла на "Местальї" ФК "Валенсія", передає кореспондент УНН.
Вже на другій хвилині каталонці опинилися в ролі тих, хто наздоганяє. Відбулася подача з кутового, м'яч від гравців команди Вальверде відскочив на дальню стійку, де в порожні ворота його відправив аргентинський захисник Езекель Гарай.
На допомогу гостям у черговий раз прийшов Ліонель Мессі. Аргентинець пройшов двох супротивників, обігрався із Суаресом, та завдав дальнього пострілу в ближній нижній кут. На більше "блаугранос" не спромоглися – 1:1.
Результати інших ігор:
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- "Атлетіко" – "Бетіс" 1:0
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- "Севілья" – "Сельта" 2:1
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- "Еспаньол" – "Вільяреал" 3:1.
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Примітно, що "Барселона" (15 очок) в останніх чотирьох турах Прімери набрала тільки три очки і пропустила на перше місце таблиці "Севілью" (16).
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