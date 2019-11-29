"Барселона" стала восьмим учасником плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Каталонська “Барселона” у поєдинку п’ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти дортмундської “Боруссії” оформила дострокову путівку до наступної стадії змагань, передає УНН.
Луїс Суарес відкрив рахунок ударом з близької відстані. Уругвайця на ударну позицію вивів Ліонель Мессі. Вже через чотири хвилини Мессі забив у семисотому матчі за “блаугранос”.
По перерві команди обмінялися голами. Мессі закинув м’яч за спини оборонців “джмелів” на Грізманна, а у німців індивідуальну майстерність продемонстрував Санчо — 3:1.
У поєдинку групи F “Славія” — “Інтер” була зафіксована звитяга італійців 3:1.
Відзначимо, що “Барселона” з 11 очками виборола перше місце даного квартету за тур до завершення даної стадії. “Інтер” і “Боруссія” мають по 7 балів.
Зауважимо, що раніше в плей-офф ЛЧ вийшли: “Ювентус”, “Баварія”, “РБ Лейпциг”, “Манчестер Сіті”, “ПСЖ”, “Реал” і “Тоттенхем”.