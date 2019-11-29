"Барселона" стала восьмым участником плей-офф Лиги чемпионов

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 17001 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104368 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80312 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104243 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116627 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146735 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147517 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140269 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184162 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116685 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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"Барселона" стала восьмым участником плей-офф Лиги чемпионов

"Барселона" стала восьмым участником плей-офф Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 8543 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Каталонская "Барселона" в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии" оформила досрочную путевку в следующую стадию соревнований, передает УНН.

Луис Суарес открыл счет ударом с близкого расстояния. Уругвайца на ударную позицию вывел Лионель Месси. Уже через четыре минуты Месси забил в семисотом матче за “блаугранос”.

После перерыва команды обменялись голами. Месси забросил мяч за спины защитников “шмелей” на Гризманна, а у немцев индивидуальное мастерство продемонстрировал Санчо — 3:1.

В поединке группы F “Славия” — “Интер” была зафиксирована победа итальянцев 3:1.

Отметим, что “Барселона” с 11 очками заняла первое место данного квартета за тур до завершения данной стадии. “Интер” и “Боруссия” имеют по 7 баллов.

Заметим, что ранее в плей-офф ЛЧ вышли: “Ювентус”, “Бавария”, “РБ Лейпциг”, “Манчестер Сити”, “ПСЖ”, “Реал” и “Тоттенхэм”.

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