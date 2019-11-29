"Барселона" стала восьмым участником плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Каталонская "Барселона" в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии" оформила досрочную путевку в следующую стадию соревнований, передает УНН.
Луис Суарес открыл счет ударом с близкого расстояния. Уругвайца на ударную позицию вывел Лионель Месси. Уже через четыре минуты Месси забил в семисотом матче за “блаугранос”.
После перерыва команды обменялись голами. Месси забросил мяч за спины защитников “шмелей” на Гризманна, а у немцев индивидуальное мастерство продемонстрировал Санчо — 3:1.
В поединке группы F “Славия” — “Интер” была зафиксирована победа итальянцев 3:1.
Отметим, что “Барселона” с 11 очками заняла первое место данного квартета за тур до завершения данной стадии. “Интер” и “Боруссия” имеют по 7 баллов.
Заметим, что ранее в плей-офф ЛЧ вышли: “Ювентус”, “Бавария”, “РБ Лейпциг”, “Манчестер Сити”, “ПСЖ”, “Реал” и “Тоттенхэм”.