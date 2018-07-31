БК "Барселона" оголосила про підсилення складу центровим збірної УкраїниБК
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий змінив клубну прописку — перейшов із БК “Обрадойро” в “Барселону”, інформує УНН з посиланням на сайт каталонців.
Угода з 26-рінчим українцем заключили одразу на три роки.
У минулому сезоні середні показники українського центрового у складі іспанського “Обрадойро” становили 11,1 очка, 5,9 підбирання і 1,9 блок-шота за 25,4 хвилини на майданчику. Пустовий відіграв у складі “Обрадойро” останні 3 сезони загалом 84 гри.
У складі збірної України Пустовий взяв участь в усіх 6 матчах поточного відбору на чемпіонат світу-2019. Проводячи на майданчику в середньому 14,3 хвилини, “бігмен” набирав 5 очок, робив 2,8 підбирання та 1,2 блок-шоти. Натомість на Євробаскеті-2017 Пустовий здобував по 15,3 очка і 6,5 підбирання.
Відзначимо, що “Барселона” є 18-кратним чемпіоном Іспанії, дворазовим переможцем Євроліги, а також 24-разовим володарем Кубку Іспанії.