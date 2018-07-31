БК "Барселона" объявила об усилении состава центровым сборной Украины

Соглашение с 26-летним украинцем заключили сразу на три года.

В прошлом сезоне средние показатели украинского центрового в составе испанского “Обрадойро” составляли 11,1 очка, 5,9 подбора и 1,9 блок-шота за 25,4 минуты на площадке. Пустовой сыграл в составе “Обрадойро” последние 3 сезона в целом 84 игры.

В составе сборной Украины Пустовой принял участие во всех 6 матчах текущего отбора на чемпионат мира-2019. Проводя на площадке в среднем 14,3 минуты, “бигмен” набирал 5 очков, делал 2,8 подбора и 1,2 блок-шота. Зато на Евробаскете-2017 Пустовой получил по 15,3 очка и 6,5 подбора.

Отметим, что “Барселона” является 18-кратным чемпионом Испании, двукратным победителем Евролиги, а также 24-кратным обладателем Кубка Испании.