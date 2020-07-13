Баранка: стимулювання результатів матчів третіми командами є порушенням
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Глава комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка попередив про незаконність стимулювання результатів футбольних матчів третіми командами, передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
За його словами, нещодавно деякі професійні клуби були здивовані існуванням в Дисциплінарних правилах УАФ положень про заборону стимулювання учасників матчу третіми командами, і заявили про існування вибіркового правосуддя.
У зв'язку з цим комітет з етики та чесної гри вирішив нагадати, що в 2019 році комітет вніс пропозиції до Виконавчого комітету УАФ щодо приведення ст. 20 Дисциплінарних правил УАФ "Маніпулювання результатами матчу" у відповідність з аналогічною статтею Дисциплінарного регламенту УЄФА.
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"Після прийняття відповідного рішення виконкому і поновлення цих та інших положень ст. 20 Дисциплінарних правил УАФ комітет почав активний моніторинг порушень з переліку даної статті.
Комітет визнає необізнаність більшості клубів в існуванні даного правила, що не звільняє від відповідальності, і закликає ознайомитися з новою редакцією ст. 20 Дисциплінарних правил УАФ", - говорить Баранка.
Він додав, що фінансове або будь-яке інше стимулювання третьою командою учасників матчу з метою досягнення нею сприятливого турнірного становища, є порушенням Кодексу етики і чесної гри УАФ, Дисциплінарних правил УАФ, аналогічних дисциплінарних положень УЄФА і ФІФА.
Баранка також зазначив, що неповідомлення про достовірно відомі факти такого впливу прирівнюється до самого порушення.
"У разі виявлення, такі факти стануть предметом розслідування комітету з етики та чесної гри з наступною передачею матеріалів в Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ", - заявив він.
Нагадаємо, раніше віце-президент УАФ Протасов заявив, що УАФ має багато питань до неякісного арбітражу матчів чемпіонату України.