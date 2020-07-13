Баранка: стимулирование результатов матчей третьими командами является нарушением
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка предупредил о незаконности стимулирования результатов футбольных матчей третьими командами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
По его словам, недавно некоторые профессиональные клубы были удивлены существованием в Дисциплинарных правилах УАФ положений о запрете стимулирования участников матча третьими командами, и заявили о существовании выборочного правосудия.
В связи с этим комитет по этике и честной игре решил напомнить, что в 2019 году комитет внес предложения в Исполнительный комитет УАФ по приведению ст. 20 Дисциплинарных правил УАФ "Манипулирование результатами матча" в соответствие с аналогичной статьей Дисциплинарного регламента УЕФА.
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"После принятия соответствующего решения исполкома и обновления этих и других положений ст. 20 Дисциплинарных правил УАФ комитет начал активный мониторинг нарушений из перечня данной статьи.
Комитет признает неосведомленность большинства клубов в существовании данного правила, что не освобождает от ответственности, и призывает ознакомиться с новой редакцией ст. 20 Дисциплинарных правил УАФ", - говорит Баранка.
Он добавил, что финансовое или любое другое стимулирование третьей командой участников матча с целью достижения им благоприятного турнирного положения, является нарушением Кодекса этики и честной игры УАФ, Дисциплинарных правил УАФ, аналогичных дисциплинарных положений УЕФА и ФИФА.
Баранка также отметил, что несообщение о достоверно известных фактах такого влияния приравнивается к самому нарушению.
"В случае выявления, такие факты станут предметом расследования комитета по этике и честной игре с последующей передачей материалов в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ", - заявил он.
Напомним, ранее вице-президент УАФ Протасов заявил, что УАФ имеет много вопросов к некачественному арбитражу матчей чемпионата Украины.