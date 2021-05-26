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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Банкрутство “Укрзалізниці”: ТСК Ради “допитає” завтра силовиків та антикорупціонерів

Київ • УНН

 • 15979 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Тимчасова слідча комісія парламенту з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" призначила засідання на 27 травня і запросила на звіт фіскалів, прокурорів та детективів НАБУ. Про це голова ТСК, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина повідомила у FB, передає УНН.

Банкрутство “Укрзалізниці”: ТСК Ради “допитає” завтра силовиків та антикорупціонерів

Цитата: 

"Засідання ТСК по "Укрзалізниці" призначено на 27 травня. Питання порядку денного: ефективність роботи правоохоронців та їх роль у банкрутстві "Укрзалізниці", - зазначила вона.

Деталі

На засідання запрошені Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца, керівник САП Максим Грищук, керівник НАБУ Артем Ситник та відповідальний за боротьбу з корупцією в "Укрзалізниці" керівник відділу НАБУ Денис Гюльмагомедов.

Гришина додала, що цього разу засідання буде у закритому режимі, оскільки інформація правоохоронців не підлягає публічності.

Доповнення

На минулому засіданні ТСК визнала правління "Укрзалізниці" та членів Наглядової Ради некомпетентними та рекомендувала Кабміну їх звільнити. 

Контекст

До засідання 27 травня представники ТСК побували на зустрічі з керівництвом НАБУ, де з’ясували неспроможність бюро приборкати корупцію в "Укрзалізниці". Не допоміг НАБУ навіть підписаний з "Укрзалізницею" у 2020 році меморандум про спільну антикорупційну діяльність.

Минулого року НАБУ і САП скерували до суду всього одну справу щодо корупції в "Укрзалізниці" і то п'ятирічної давності. При цьому головний "залізничний" детектив бюро Денис Гюльмагомедов заробляв гроші на тренінгах фонду "Відродження" Джорджа Сороса і проводив лекції в соцмережі Clubhouse

До теми

Під час своєї пресконференції 20 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує "посадок" крадіїв коштів "Укрзалізниці". 

Довідка

ТСК Верховної Ради з питань оцінки критичного стану "Укрзалізниці" була створена у січні 2021 року на чолі з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Юлією Гришиною. Офіційний звіт ТСК планує представити у липні цього року. За час роботи ТСК свої посади полишили голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак, член правління Іраклі Езугбая та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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