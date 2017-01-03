Банк “Михайлівський” перебував під регулярним пресингом — І.Дорошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Екс-глава “Михайлівського” Ігор Дорошенко повідомив, що банк перебував під регулярними інформаційними атаками і пресингом. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
І.Дорошенко розповів, що банк “Михайлівський” за короткий проміжок часу завоював довіру не тільки вкладників і позичальників, але і відзначався надійністю за оцінками різних незалежних організацій.
“Залучені банком кошти використовувалися для кредитування потреб населення і розвиток середнього і малого бізнесу”, — повідомив він.
При цьому, банк утримував ліквідність, незважаючи на інформаційні атаки і пресинг, підкреслив І.Дорошенко.
“Вся наша діяльність була відкритою і законною. І, незважаючи на те, що періодично на банк здійснювався пресинг і на нього проводилися інформаційні атаки, банк завжди підтримував ліквідність на необхідному рівні, виконував зобов’язання перед вкладниками, вів прибуткову діяльність”, — підкреслив І.Дорошенко.
Нагадаємо, в травні 2016 року Нацбанк раптово визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення. При цьому, як виявилося, підставою для визнання банку неплатоспроможним стало виконання постанов самого НБУ.
За даними ЗМІ, визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним могло бути навмисним з боку зацікавлених осіб в НБУ.