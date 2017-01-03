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Банк "Михайловский" находился под постоянным прессингом - И.Дорошенко

Банк "Михайловский" находился под постоянным прессингом - И.Дорошенко

Киев • УНН

 • 8230 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Экс-глава "Михайловского" Игорь Дорошенко сообщил, что банк находился под регулярными информационными атаками и прессингом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

И.Дорошенко рассказал, что банк "Михайловский" за короткий промежуток времени завоевал доверие не только вкладчиков и заемщиков, но и надежностью по оценкам различных независимых организаций.

"Привлеченные банком средства использовались для кредитования потребностей населения и развитие среднего и малого бизнеса", - сообщил он.

При этом, банк удерживал ликвидность, несмотря на информационные атаки и прессинг, подчеркнул И.Дорошенко.

"Вся наша деятельность была открытой и законной. И, несмотря на то, что периодически на банк осуществлялся прессинг и на него проводились информационные атаки, банк всегда поддерживал ликвидность на необходимом уровне, выполнял обязательства перед вкладчиками, вел прибыльную деятельность", - подчеркнул И.Дорошенко.

Напомним, в мае 2016 Нацбанк внезапно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным, хотя еще в конце апреля официально сообщал, что банк выполняет план финансового оздоровления. При этом, как оказалось, основанием для признания банка неплатежеспособным стало исполнение постановлений самого НБУ.

По данным СМИ, признание банка "Михайловский" неплатежеспособным могло быть преднамеренным со стороны заинтересованных лиц в НБУ.

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