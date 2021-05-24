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The Guardian

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Бангладеш скасував заборону на поїздки до Ізраїлю

Київ • УНН

 • 16374 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Громадяни Бангладешу зможуть легально подорожувати до Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Бангладеш скасував заборону на поїздки до Ізраїлю

Деталі

Несподіваний крок вітає заступник генерального директора МЗС з питань Азії та Тихого океану Гілад Коен. До цього часу паспорти для громадян Бангладеш включали застереження, згідно з яким документ був дійсним у «всіх країнах світу, крім Ізраїлю.

Незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків з Ізраїлем, міністр внутрішніх справ Бангладеш Асадуззаман Хан підтвердив, що нещодавно видані паспорти більше не будуть чітко виділяти Ізраїль в офіційних проїзних документах, відкриваючи можливість громадянам Бангладеш легально подорожувати до єврейської держави після оновлення паспортів.

У чому полягала заборона

Громадяни Бангладеш, які раніше їздили до Ізраїлю або намагались поїхати до Ізраїлю, були заарештовані та звинувачені у державній зраді або погрожували цим, якщо вони коли-небудь знову наступлять на землю Бангладеш.

Нагадаємо

Держсекретар США Блінкен відвідає Ізраїль та сектор Газа 26-27 травня. Держдепартамент оголосив про його візит, заявивши, що він "обговорить зусилля по відновленню і спільну роботу з побудови кращого майбутнього для ізраїльтян і палестинців".

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